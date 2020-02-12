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Днепропетровская ОГА является лидером по строительству объектов в этом году: советник премьера Голик

среда, 12 февраля 2020, 16:49
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Днепропетровская ОГА - лидер по количеству строящихся в этом году объектов, благодаря преемственности и продолжения проектов команды Резниченко.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик.

В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"За 2015 - 2019 года мы научили строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области - Днепропетровскую ОГА. Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту "Большая Стройка". Каждый губернатор презентовал, что в области строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами", - отметил он.

Как отметил Голик, с 1 марта "Большая стройка" начинается по всей стране.

"Научим всю страну строить и создавать физическое осязаемое", - подчеркнул он.

Ранее Юрий Голик заявил, что в рамках проекта "Большая стройка"на Киевщине уже скоро откроют две новые школы.

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