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ГБР проверит причастность прокурора Острик к рейдерству - СМИ

четверг, 05 марта 2020, 13:33
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Государственное бюро расследований проверит деятельность прокурора Одесской местной прокуратуры №3 Оксаны Острик, которая фигурировала в резонансных делах и зарегистрировала часть недвижимости на родственников.

Об этом сообщают Вести.

Проверка пройдет на основании коллективного обращения сотрудников Одесского медицинского института, которые обвинили Острик в давлении на коллектив и вмешательстве в хозяйственную деятельность вуза в интересах Владлены Дубининой, которая больше 2 лет она борется за право возглавить вуз. Согласно обращению, сотрудники ходят на допросы, а по требованию Острик прокуратура требует внутренние документы университета, которые не относятся к следствию.

Это не первый скандал, в котором фигурирует прокурор. В 2012 году она не увидела состава преступления и отказала в возбуждении уголовного дела по факту незаконного отчуждения имущества одесского "Таксопарка", в результате которого обманутыми оказались 250 пенсионеров-акционеров предприятия. В 2015 году правозащитники обвинили Острик в незаконных "посадках": по их мнению, прокурор выполняла план по "борьбе с коррупцией".

Кроме того, вызывает сомнение происхождение имущества прокурора. В 2019 году она задекларировала 3 земельных участка: в Черкасской области (1000 кв м и 41900 кв м) и в Одессе (71 кв м). Два дома в Смиле Черкасской области площадью 42,8 кв м и 67 кв м. В Одессе у семьи Острик дом площадью 105 кв м и две квартиры по 101 кв м и 72 кв м.

"Интересно, что земельный участок, большая квартира и дом в Одессе, приобретенный в декабре 2019 года, оформлены на супруга Острик, официальный доход которого — 2409 грн пенсии в месяц", — пишут "Вести".

Другая одесская квартира, а также Ford Focus 2013 года выпуска оформлены на родственницу прокурора Тамару Михайловну Острик. Все это имущество находится у Острик "в бесплатном пользовании". Согласно декларации, в 2019 году прокурор получала около 30 тыс. грн в месяц зарплаты и является единственным кормильцем в семье с двумя малолетними детьми. Ее супруг Игорь Острик — пенсионер.

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