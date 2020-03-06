Первый украинский бетонный автобан построят в 2020 году - координатор программы "Большая Стройка" Юрий Голик

Строительство скоростного шоссе Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка проинспектировал президент Владимир Зеленский.

Подробности визита президента на участок дороги в Полтавской области описывает в Facebook координатор национальной программы "Большая Стройка" Юрий Голик.

"Встреча на Ворскле. Визит Президента на участок трассы Н-31 Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу", - пишет Голик.

Мост через реку Ворскла в районе города Кобеляки будет одним четырех на полтавском участке дороги протяженностью 79,4 км. Еще 59 км дороги Днепр – Решетиловка проходят по территории Днепропетровской области.

Как сказано на сайте Укравтодора, на выполнение всех дорожных работ в Полтавской области в рамках программы "Большая Стройка" в 2020 году предусмотрено 13 млрд гривен. Большая часть этих средств приходится на строительство участка дороги Днепр – Решетиловка в Полтавской области.

Координатор "Большой Стройки" заявил о планах закончить строительство трассы в этом году.

"Строительство этой трассы - самое масштабное дорожное строительство в стране. Но это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу в этом году", - пишет Голик.

Президент Владимир Зеленский, который является инициатором программы "Большая Стройка", в ходе инспекции строительства сказал: "Мы договаривались, что в 2020 году мы эту историю закончим. Вся дорога - это не только Полтавская область. Дорогу нужно завершить. Это - амбициозный план".

По словам главы Укравтодора Александра Кубракова, в истории независимой Украины еще не было проекта, равного по масштабам трассе Н-31: "Дорога Днепр - Решетиловка фактически станет первым настоящим украинским хайвеем. Это первое строительство новой дороги такого уровня за все время независимости Украины. Мы сократим время на преодоление маршрута из Днепра в Киев почти на два часа. Речь идет о новом качестве дорог, новых стандартах безопасности и комфорта движения".

Как ранее сообщалось, трасса Днепр – Решетиловка является одним из главных объектов программы развития инфраструктуры "Большая Стройка".