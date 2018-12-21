Бросали конфеты, как собакам: сети разгневала акция политиков в школе под Киевом

В сети с гневом обсуждают раздачу конфет депутатами Ирпенского горсовета ученикам одной из местных школ.

Фото опубликованы в сообществе "Громада Бучі" в Facebook.

"Как учителя такое могли позволить ??? Два депутата - Аверкий и Король ради пиара пришли в школу с киндер-сюрпризами. Детей собрали в актовом зале и бросали им в толпу подарки... А дети ловили... И это не просто подарки, на них большими буквами написано имя благодетеля, чтобы и родители были в курсе, если что", - говорится в подписи к снимкам.

В комментариях также упомянули гневный пост на данную тему популярного блогера Татуси Бо.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в сети высмеяли видео торжественного открытия детской площадки под Харьковом.