Будни "процветания": в сети показали фото гигантской очереди за яйцами в Луганске

В оккупированном Луганске люди организовали огромную очередь за яйцами, желая купить необходимый продукт по сниженным ценам.

Об этом сообщает Наталия Тропешко в Twitter.

"Довелось посетить сегодня ярмарку в Луганске. Из-за дикого скачка цен на продукты и с грядущими праздниками, люди поперли толпами. В основном все за яйцами, и эти очереди просто невероятные! Всего машин с яйцами - 2, возле каждой стоит мент и следит за порядком, вот вам очередь за яйцами", - пишет она, публикуя фото очереди.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились свежие фото и видео из Луганска, на которых видно, что мародерам есть еще чем поживиться в разворованных в начале войны офисных зданиях. Мародеры взламывают замки в бывших банковских учреждениях, получая доступ к копиям документов клиентов. Имея такие данные, можно проводить сделки с фиктивными "черными риэлторами" и нотариусами.