Хотят, как в Украине: в России заявили о создании независимой от РПЦ церкви

В России хотят возродить независимую от РПЦ автокефальную Казачью православную апостольскую церковь (КПАЦ).

Об этом сообщают росСМИ.

Такое объявление сделало объединение нереестровых казачьих организаций России "Всеказачий общественный центр" (ВОЦ) во время съезда в Москве ко дню памяти апостола Андрея Первозванного – 13 декабря по григорианскому календарю (по юлианскому – это 30 ноября).

"В ВОЦ считают Андрея Первозванного крестителем предков казачьего народа - населения Кавказа и Северного Причерноморья. Как полагают в ВОЦ, Казачья церковь существовала до XVIII века, когда Петр I и Екатерина II полностью уничтожили суверенитет этого особого народа", - говорится в сообщении.

По словам судьи ВОЦ Кирилла Козубского, анафематствованный РПЦ украинский гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви - герой.

"Мазепа – борец за кровные права казачьего народа, его личности надо дать объективную оценку. У нас есть свои казачьи святые. Это Исай Воронин – герой обороны Соловецкого монастыря, когда соловецкие иноки отдавали жизни за старую, дониконианскую веру. Это умерший на Соловках в 1803 году последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, узник режимов Екатерины II и Павла I. Имеются основания для канонизации гетмана Богдана Хмельницкого и патриарха Хорватской православной церкви Гермогена (Максимова). ВОЦ настаивает на реабилитации Григория Семенова, Герасима Вдовенко, Петра и Семена Красновых, Андрея Шкуро, Гельмута фон Паннвица и многих других казачьих героев, умученных большевиками. И здесь я, как судья ВОЦ, не стал бы делать акцент на словосочетании "сотрудничество с нацистами". Ибо ВОЦ с не менее глубоким уважением относится к казакам, участвовавшим во Второй мировой войне в составе французского Иностранного легиона, вооруженных сил США, Бельгии, Польши, Австралии", - заявил Козубский.

Автокефалию для КПЦ казаки хотят получить по примеру Украины – через Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Основное население Украины – этнические казаки. Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры Мстислав Скрыпник. Казачья церковь не вмешивается в украинские церковные дела. Процесс возрождения Казачьей церкви стартовал на территории Российской Федерации, где церковная ситуация не симметрична украинской", – сказал Козубский.

По его словам, ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти: "Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой". В политическом плане солидарность с ВОЦ выразил лидер запрещенной в России "Артподготовки" Вячеслав Мальцев, оппозиционные российской власти русские националисты. Казаки готовы заключить альянс с любой политической силой, которая выступит за признание прав казачьего народа.

"Духовенство для КПАЦ будет избираться из членов местных организаций ВОЦ. Мирян КПАЦ не будут именовать "рабами Божьими", поскольку, как говорят в ВОЦ, "казак никогда не был рабом никому". Клирики имеют право носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у священников не осуждаются. В ВОЦ сохраняют традицию посвящения в епископы исключительно монахов, поэтому первоиерарха будут избирать из чернецов. Первого священника КПЦ рукоположили два архиерея Истинно-православной церкви (ИПЦ), возглавляемой митрополитом Рафаилом (Берестовым). Еще в 2011 году Рафаил поставил духовным пастырем ВОЦ митрополита ИПЦ Стефана (Линицкого). Своего храма у КПАЦ пока нет, в планах у казаков соорудить на первое время часовню. Вероятнее всего, часовню воздвигнут в Подольске – неподалеку от общественного Музея антибольшевистского сопротивления, где значительная часть экспозиции отведена казакам на службе у нацистской Германии. Первая казачья литургия запланирована на вечер 6 января, канун Рождества 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в России стартует программа по созданию духовно-спортивных центров при православных храмах.