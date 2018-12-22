Появились печальные подробности истории про украинца, найденного в Афганистане спустя 30 лет: видео

В Украину спустя 30 лет после попадания в плен в Афганистане вернулся прапорщик, предположительно его имя Игорь Белокуров. Позже стали известны результаты ДНК-теста.

Об этом сообщает ВВС.

Игорь Белокуров пропал без вести в Афганистане в 1988 году, когда воевал там в рядах советской армии. Все это время его искала его мать. А в феврале 2018 году к группе украинцев, путешествовавших Афганистаном, подошел похожий на Игоря человек. Он рассказал, что потерял память из-за травмы. И хотя он не помнил своего имени, однако сообщил, что родом с Волыни, как и Игорь Белокуров.

Съемочная группа ВВС помогла матери Игоря Белокуров сделать анализ ДНК. Однако результат оказался ноль процентов, что доказало отсутствие его родства с Антониной.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился рассказ другого украинца - Геннадия Цевма, попавшего в плен и принявшего ислам в Афганистане.