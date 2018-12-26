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Спросите в селах: Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского
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Спросите в селах: Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского

среда, 26 декабря 2018, 21:53

Комик Владимир Зеленский, как представитель художественных кругов, должен оставаться вне политики, но если его манит политика - это его дело.

Такое мнение высказал певец и композитор Иво Бобул, комментируя возможное баллотирования Зеленского в президенты, пишет Главком.

"Искусство, как и многие другие вещи, должны быть вне политики. У нас настолько все политизировано, что уже больше некуда. Каждый должен заниматься своим делом. Хочет идти себе Зеленский в президенты - это его дело, его хотение", - сказал Бобул.

При этом певец выразил недоверие социологическим рейтингам, по популярности Зеленского.

"Рейтинги - это такое, я им не верю. Так является не правильные рейтинги - кто что захотел, то и написал. Спросите людей в селах, не в Киеве, а в глубинке, где совсем другая жизнь - они вам составят правильные рейтинги", - заявил Бобул.

Сам певец заявил, что в политику не пойдет и не хочет заниматься этой "грязной работой".

"Мое - это сцена, я должен согревать души людей, когда им тяжело. Песня помогает тем, кому тяжело", - отмечает певец.

Как сообщал "Апостроф", накануне Зеленский впервые всерьез высказался об участии в выборах президента.

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