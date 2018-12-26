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​В Житомире наказали скандального сепаратиста, работавшего святым Николаем

среда, 26 декабря 2018, 14:11

В Житомире отобрали роль Святого Николая у пророссийски настроенного журналиста Руслана Мороза.

Об этом сообщила глава управления культуры городского совета Нина Рябенко в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

В Житомире после скандала заменили исполнителя роли Святого Николая у главной елки на площади Королева, сообщила. Скандал произошел после того, как актер, каким был журналист Руслан Мороз, напал на посетительницу, которая возмутилась тем, что на такую роль назначили человека с пророссийскими взглядами.

Рябенко заметила, что Мороз больше не будет Святым Николаем.

"После неприемлемой ситуации, сложившейся 23 декабря, мы решили, что работать в домике Святого Николая Руслан Мороз не будет. Мы уже нашли другого актера на роль Святого Николая", - написала женщина.

На видео видно словесную перепалку между ней и журналистом. Именно он, как и в предыдущие годы, выполнял роль Святого Николая в резиденции у главной елки города.

Гринишина отметила, что 23 декабря с семьей находилась на Рождественской ярмарке и увидела, что в резиденции Святым Николаем работает "известный в городе сторонник" русского мира "Руслан Мороз".

"Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем" Русского содружества ". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", - добавила Гринишина.

На ее вопрос, кто взял его на работу Святым Николаем, Мороз отреагировал агрессивно, оскорблял женщину, а также толкал.

Мороз, в свою очередь, на своей странице в Facebook отверг эти обвинения и сообщил, что уже не работает Святым Николаем, поскольку после указанного конфликта его заменили на другого человека. Он также обвинил Веру Гринишина в том, что она обнародовала видео без начала. По словам Мороза, Гринишина первая начала с него срывать костюм.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря в центре Одессы мужчины в костюмах Дедов Морозов устроили драку посреди улицы.

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