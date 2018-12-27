Зато "спасают" Сирию: в сети показали впечатляющие фото разрухи в России

В сети показали фотографии разрухи в России.

Снимки разместил Vitauskas на своей странице в Twitter.

"Россия выделит деньги на строительство аэропорта в Сирии. А это палата в обычной российской больнице, пациенты которой очень переживают за судьбу братской страны. Просто сейчас все они пошли смотреть по телевизору как замерзает Украина и разваливаются ЕС и США", - написал он и опубликовал фото.

Также пользователь разместил в сети и фото российских аэропортов, написав: "Но есть для жителей сверхдержавы и хорошие новости. Россия выделит деньги на строительство аэропорта в Сирии".

Также снимками поделился и пользователь Twitter Сергей Гурьянов.

"Россия выделит деньги на строительство аэропорта в Сирии. На фото - крупнейший российский аэропорт федерального значения в Арктике - Хатанга", - написал он.

Другие пользователи сети прокомментировали и написали свое мнение под постами.

Как сообщал "Апостроф", пользователей социальных сетей поразили фотографии ужасного состояния российского города Мурманск.