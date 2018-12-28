​Синоптик рассказала о погоде в последний уик-энд старого года

В последние выходные уходящего года в Украине будет довольно морозно. Ночная температура местами достигнет 14 градусов с отметкой минус.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Особый уик-энд старого года - завершающий. Прибавится мороза. В ночные часы температура воздуха в Украине составит -2-9 градусов, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине местами до -10-14 градусов. В дневные часы в субботу-воскресенье ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке -3-7 градусов. В западных областях и в южной части ночью около нуля, днем 1 +5 градусов", - рассказала метеоролог.

По ее словам, осадки будут периодические, небольшие - снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве, как сообщила Диденко, 29-30 декабря будет преобладать облачная влажная погода, с небольшими, порой, осадками. Ночью в столице -2-4 градуса, в ночь на воскресенье до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов.

В новогоднюю ночь температура воздуха 3-10 градусов, в Харьковской, Луганской и Сумской областях -9-14 градусов, на юге около нуля. Небольшой снег наиболее вероятный на Севере, Западе и в Центре. На Юге и на Востоке существенные осадки маловероятны.

В Киеве ночью 1 января 2019 ожидается -3-5 градусов, местами возможен небольшой снег. 2 января в Украине, кроме южной части, станет осадков и усилится ветер. 3 января, согласно прогнозу синоптика, вновь усилятся морозы.

Как сообщал "Апостроф", погода в январе 2019 года в Украине будет отвечать средним многолетним климатическим значением.