Светличная и Полторак вручили бойцам 92-й бригады сертификаты на квартиры: фото

Два новых многоэтажных дома для военнослужащих 92-й бригады сдали в эксплуатацию в Чугуевском районе Харьковской области.

Сертификаты новоселам передали глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и министр обороны Степан Полторак.

"Сегодня восстанавливается справедливость. Строительство этих двух домов было заморожено более 10 лет, но, наконец-то, государство поворачивается к военным лицом", - отметила глава ХОГА, обращаясь к воинам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и их родным.

В свою очередь министр обороны Украины отметил, что в 2019 году 92-я бригада станет первой в Украине, полностью обеспеченной жильем. Он также поблагодарил главу ХОГА за поддержку военных в области.

"Хотел бы поблагодарить вас, Юлия Александровна, за то, что областная государственная администрация Харьковской области является таким лидером по отношению к военным, проживающим в Харьковском гарнизоне", - отметил министр обороны Украины.

Кроме 80 квартир, которые получили военные 92-й бригады, в этом году была закуплена 101 квартира в Харькове для военных Харьковского гарнизона.

Как известно, в Харьковской области уже не первый год проводится работа по поддержке военнослужащих. В частности, утверждена программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области на 2019-2021 годы.

По программе из областного бюджета компенсируют 40% расчетной стоимости жилья, которое приобретает семья участника АТО (ООС). Программой предусмотрено в 2019 году обеспечить жильем 60 участников АТО (ООС). В целом же за три года работы программы она даст возможность обеспечить жильем непосредственно 180 участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.

Областную поддержку предоставляют из расчета не более чем на 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метров - на семью. В случае, если участник АТО (ООС) выбирает квартиру или строит индивидуальный/садовый жилой дом, площадь которых превышает нормативно установленные метры, разницу он оплачивает полностью.

Если участник АТО (ООС) выбирает жилье, площадь которого меньше нормативно установленной, областная поддержка предоставляется по факту.

Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.

Напомним, в 2018 году по программе, рассчитанной на 2016 – 2018 годы, жилье приобрели 55 семей участников АТО (4 из них – переселенцы). Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 137 семей участников АТО.