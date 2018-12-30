РУС. | УКР.

воскресенье, 30 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 декабря

14:54
Светличная и Полторак вручили бойцам 92-й бригады сертификаты на квартиры: фото
14:30
Под Киевом маршрутка с людьми попала в двойное ДТП: видео с места ЧП
14:07
На картах Украины и России массово появляются заведения имени фейкового героя ДНР
13:37
Бойцам ООС с 1 января поднимут зарплаты: названые цифры разозлили сеть
13:33
Вырезали из эфира: Брежневу запретили на российском телевидении
13:25
Под Хмельницком грузовик влетел в кафе: есть погибшие
13:00
В центре Киева пьяная компания устроила драку с полицией: фото и видео
12:45
Украинский суперчемпион мира сделал заявление о команде Ломаченко: опубликовано фото
12:30
В Луганске пособники боевиков до смерти замучили тяжелобольного мужчину
12:11
Поздравления с Новым годом 2019: красивые и необычные открытки
12:00
Мир 100 лет идет не туда: в Украине поставили неприятный диагноз человечеству
11:55
Легендарный футболист "Динамо" показал потрясающую точность во владении мячом: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Светличная и Полторак вручили бойцам 92-й бригады сертификаты на квартиры: фото

воскресенье, 30 декабря 2018, 14:54

Два новых многоэтажных дома для военнослужащих 92-й бригады сдали в эксплуатацию в Чугуевском районе Харьковской области.

Сертификаты новоселам передали глава Харьковской ОГА Юлия Светличная и министр обороны Степан Полторак.

"Сегодня восстанавливается справедливость. Строительство этих двух домов было заморожено более 10 лет, но, наконец-то, государство поворачивается к военным лицом", - отметила глава ХОГА, обращаясь к воинам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и их родным.

В свою очередь министр обороны Украины отметил, что в 2019 году 92-я бригада станет первой в Украине, полностью обеспеченной жильем. Он также поблагодарил главу ХОГА за поддержку военных в области.

"Хотел бы поблагодарить вас, Юлия Александровна, за то, что областная государственная администрация Харьковской области является таким лидером по отношению к военным, проживающим в Харьковском гарнизоне", - отметил министр обороны Украины.

Кроме 80 квартир, которые получили военные 92-й бригады, в этом году была закуплена 101 квартира в Харькове для военных Харьковского гарнизона.

Как известно, в Харьковской области уже не первый год проводится работа по поддержке военнослужащих. В частности, утверждена программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области на 2019-2021 годы.

По программе из областного бюджета компенсируют 40% расчетной стоимости жилья, которое приобретает семья участника АТО (ООС). Программой предусмотрено в 2019 году обеспечить жильем 60 участников АТО (ООС). В целом же за три года работы программы она даст возможность обеспечить жильем непосредственно 180 участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.

Областную поддержку предоставляют из расчета не более чем на 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метров - на семью. В случае, если участник АТО (ООС) выбирает квартиру или строит индивидуальный/садовый жилой дом, площадь которых превышает нормативно установленные метры, разницу он оплачивает полностью.

Если участник АТО (ООС) выбирает жилье, площадь которого меньше нормативно установленной, областная поддержка предоставляется по факту.

Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.

Напомним, в 2018 году по программе, рассчитанной на 2016 – 2018 годы, жилье приобрели 55 семей участников АТО (4 из них – переселенцы). Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 137 семей участников АТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Даже война не поможет выйти из того хаоса, в котором оказался мир - Алексей Арестович

Дед Мороз растает: какой будет погода в новогоднюю ночь

​Воином любви может стать каждый

Итоги военного положения: остаемся с угрозой и сомнительными победами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: