Украинцев предупредили об опасности на Новогоднем столе

Пластиковая посуда содержит токсичные вещества, включая радиоактивные изотопы, которые наносят вред человеку.

Об этом заявил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас передает УНН.

"Понятно, что пластик - это неестественной элемент для человека. В нем содержатся токсичные вещества, вся таблица Менделеева, радиоактивные вещества, изотопы, которые при благоприятных условиях наносят вред. Если нагревать пластиковую посуду, то миграция этих токсичных элементов увеличивается - они лучше проникают в воздух и, соответственно, с воздуха - в организм человека. Или при том же непосредственном контакте с кожей", - отметил эксперт.

По его словам, поскольку в Украине был уничтожен государственный контроль над безопасностью многих товаров, то объективных данных о вреде пластиковой посуды пока нет.

Медик также подчеркнул, что по возможности следует избегать или ограничивать использование пластиковой посуды.

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