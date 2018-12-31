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Украинцев предупредили об опасности на Новогоднем столе

понедельник, 31 декабря 2018, 14:52

Пластиковая посуда содержит токсичные вещества, включая радиоактивные изотопы, которые наносят вред человеку.

Об этом заявил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас передает УНН.

"Понятно, что пластик - это неестественной элемент для человека. В нем содержатся токсичные вещества, вся таблица Менделеева, радиоактивные вещества, изотопы, которые при благоприятных условиях наносят вред. Если нагревать пластиковую посуду, то миграция этих токсичных элементов увеличивается - они лучше проникают в воздух и, соответственно, с воздуха - в организм человека. Или при том же непосредственном контакте с кожей", - отметил эксперт.

По его словам, поскольку в Украине был уничтожен государственный контроль над безопасностью многих товаров, то объективных данных о вреде пластиковой посуды пока нет.

Медик также подчеркнул, что по возможности следует избегать или ограничивать использование пластиковой посуды.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как украинцы будут встречать Новый год в Антарктиде.

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