​Украинцев предупредили о надвигающемся мощном снежном шторме: кто в зоне риска

В течение ближайших дней Украина будет находиться под влиянием активного циклона, который с собой принесет ухудшение погодных условий в шести регионах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, штормовое предупреждение касается Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Там ожидается осложнение погодных условий в течение 4-5 января, в частности снегопады, местами дождь, усиление ветра до 15-25 м/с.

"В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров", - предостерегает директор центра Николай Кульбида.

Синоптики определяют уровень опасности указанных явлений, как "желтый".

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли", - объясняют в Гидрометцентре.

Днем 5 января погода должна стабилизироваться, а штормовые явления оставить вместе с циклоном территорию Украины.

Как сообщал "Апостроф", 2 января Украину накроет скандинавский циклон, который принесет с собой мокрый снег с дождем и сильными порывами ветра.