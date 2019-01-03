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Фанатов "Крымнаша" ткнули носом в последствия аннексии

четверг, 03 января 2019, 01:22

Сторонники "Крымнаша" на оккупированном полуострове вновь столкнулись с проблемами, возникшими в результате аннексии.

Так, на одном из форумов, пользователь под ником Nikita777 рассказала, что хочет получить для себя и своих детей украинский загранпаспорт (дающий право безвизового въезда в страны ЕС). Однако, как оказалось, после аннексии Крыма девушка вышла за муж и родила двоих детей.

В результате, в украинском паспорте указана ее девичья фамилия, а в новом (речь явно идет о паспорте РФ, – "Апостроф") фамилия мужа. На фамилию отца также записаны и двое детей.

На вопрос о том, как ей быть, ответил пользователь с ником snipe1, который объяснил, что девушке теперь нужно повторно оформить брак в Украине, а также рождение своих детей.

При этом пользователь отметил, что отцовская фамилия у детей может создать девушке проблемы.

В свою очередь пользователи сети отметили, что эта история в очередной раз подтвердила, что "в Крыму после оккупации все – фейк".

"Замужество, смена фамилии, свидетельства о рождении детей - все ненастоящее", - написал в Twitter пользователь с ником Kosstik‏.

Другие пользователи сети его поддержали и выразили свое негодование желанием фанатов "Крымнаша" теперь воспользоваться преимуществом украинского гражданства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли жителей оккупированного Крым, которые мечтают о безвизе с ЕС.

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