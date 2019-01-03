​Крым это Крым: CNN в стиле Усика извинился перед Украиной за "Крымнаш"

Американский телеканалал CNN исправил обозначения принадлежности Крыма к РФ, написав, что Симферополь - это Крым.

Об этом говорится на сайте посольства в Facebook.

После оперативного обращение Посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь в Российскую Федерацию.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент. Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией. Не следуйте российском сценария", - говорилось в сообщении посольства.

Но, после "исправления" ошибки CNN добавили, что Крым после аннексии - спорная территория и написали под фото под фото в "стиле Усика", что Симферополь - это Крым.

Как сообщал "Апостроф", 7 июля украинский боксер-тяжеловес Александр Усик отказался называть Крым украинским. Он тогда отметил, что Крым - это Крым.