В Черновцах простились с погибшим бойцом ВСУ: опубликованы фото

В Черновцах более сотни местных жителей приняла участие в торжественном прощании с погибшим на фронте бойцом Виталием Онуфрейчуком.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

Отмечается, что церемония прощания началась 4 января в 12:00 на Центральной площади возле памятника Тарасу Шевченко.

Люди приносили живые цветы и на коленях провожали тело погибшего в последний путь. После этого военного похоронят на Центральном кладбище в Годилове.

Виталий Онуфрейчук погиб 17 ноября 2018 года. По словам военного комиссара Виталия Чурая, тело погибшего не привозили в Черновцы длительное время в связи с тем, что оно сильно обгорело во время минометного обстрела, и было необходимости проведения ДНК-экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти участника АТО из-под Харькова.