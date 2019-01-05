Морозы будут нарастать: украинцев предупредили о погоде перед Рождеством

В канун Рождества, 6 января, в Украине усилятся морозы - температура воздуха может упасть до -10 -12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Так, с воскресенья, 6 января, морозы начнут постепенно нарастать. От 4 до 7 градусов с отметкой "минус" термометры покажут днем в центре на севере и востоке страны, а вот ночью температура воздуха здесь упадет до 10-12 ниже нуля.

Не так холодно будет на территории западной Украины. По крайней мере, днем. В дневное время суток здесь ожидается от 1 до 4 мороза, а вот в ночное от 6 до 11 с отметкой "минус". До юга страны, 6 января крепкие морозы не доберутся. Днем на юге синоптики прогнозируют от 1 до 3 мороза, а ночью столбики термометров покажут 4-7 ниже нуля.

В предрождественский день стоит ожидать и снегопадов. Они пройдут по всей территории Украины, кроме Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество.