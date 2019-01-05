РУС. | УКР.

суббота, 5 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 января

10:35
Кэтрин Зета-Джонс засветилась на отдыхе в тунике от украинского дизайнера
10:28
Канун Рождества: что можно и нельзя делать в этот день
10:15
Партия Мураева подала в суд за закрытие избирательных участков в России
10:10
Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали важное заявление по ситуации с экспертизой
10:09
Легенда мирового футбола срочно госпитализирован, его ждет операция
09:58
Умер звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
09:53
Морозы будут нарастать: украинцев предупредили о погоде перед Рождеством
09:35
Что приготовить на Рождество: оригинальные рецепты к празднику
09:34
Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны в Киеве назвал причину конфликта
09:30
Фуру выкинуло на встречную: фото и видео жуткого смертельного ДТП с ребенком под Тернополем
09:10
В Стамбуле проходит церемония подписания томоса для Украины: онлайн-трансляция
09:10
Украинка сенсационно вышла в финал престижного теннисного турнира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Морозы будут нарастать: украинцев предупредили о погоде перед Рождеством

суббота, 05 января 2019, 09:53

В канун Рождества, 6 января, в Украине усилятся морозы - температура воздуха может упасть до -10 -12 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Так, с воскресенья, 6 января, морозы начнут постепенно нарастать. От 4 до 7 градусов с отметкой "минус" термометры покажут днем в центре на севере и востоке страны, а вот ночью температура воздуха здесь упадет до 10-12 ниже нуля.

Не так холодно будет на территории западной Украины. По крайней мере, днем. В дневное время суток здесь ожидается от 1 до 4 мороза, а вот в ночное от 6 до 11 с отметкой "минус". До юга страны, 6 января крепкие морозы не доберутся. Днем на юге синоптики прогнозируют от 1 до 3 мороза, а ночью столбики термометров покажут 4-7 ниже нуля.

В предрождественский день стоит ожидать и снегопадов. Они пройдут по всей территории Украины, кроме Черниговской, Сумской, Полтавской и Херсонской областей.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе

Новые налоги, инфляция и монетизация субсидий: что ждет Украину в новом году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: