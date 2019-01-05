Появились фото и видео прощания с 20-летним бойцом ВСУ, погибшим 1 января

4 января в Волочиске Хмельницкой области провели в последний путь 20-летнего Николая Голубева, который в первый день нового года погиб в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает ye.ua.

Прощальная церемония состоялась на центральной площади города. Сотни людей, друзей, знакомых и собратьев пришли провести солдата в последний путь.

"Слез не сдерживал никто. Особенно было тяжело смотреть на мать Героя. Похоронили Николая Голубева с воинскими почестями на центральном кладбище города Волочиск", - рассказала координатор Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар.

Голубев погиб 1 января во время минометного обстрела в Донецкой области. Он служил в десять отдельной горно-штурмовой бригаде. 17 января парню исполнилось 20 лет. У него остались мать, отец и младший брат.

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