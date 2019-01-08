Журналист рассказал о неприятном инциденте с Порошенко на полигоне: фото и видео

Журналист Юрий Бутусов рассказал, откуда появился фейк о "пьяном" президенте Украины Петре Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В качестве иллюстрации показывают видеофрагменты и вот такую фотографию одного и того же мероприятия в Новых Петровцах 4 апреля 2015-го года, где проходила демонстрация новых образцов военной техники, которые закупила Нацгвардия. Там была масса журналистов, в том числе и я. На одном из репортажей видно, как президент смотрел в телефон как он выглядит, а потом произнес речь с низко надвинутой на глаза кепкой", - говорит он.

Также журналист приводит видео, на котором легко удостовериться, что президент явно не был пьян.

По словам Бутусова, красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине.

"Когда президенту показывали снайперскую винтовку калибра 12,7 мм, которая была установлена для стрельбы на станок, чтобы было удобно стрелять стоя, Порошенко предложили выстрелить. Вокруг президента были генералы Нацгвардии и Вооруженных сил, военной разведки, Госохрана, в общем куча людей с большими званиями. Толпа была немалая, и все генералы сочли своим долгом сказать что-то президенту про характеристики винтовки - "Баррета" или чего-то еще на 12,7 мм, причем было очевидно, что ни один из них не имеет понятия, что это за оружие. К таким крупнокалиберным снайперкам у начальства благоговейное отношение как к "вундерваффе", и преувеличенное внимание к 12,7 мм на "показухах" всегда очень забавно видеть. Так вот, Петр Алексеевич решил выстрелить из столь хваленого ствола. Несмотря на обилие "специалистов" в лампасах, и обилие модно одетых охранников, рядом с президентом не оказалось никого, кто бы ему рассказал, что очень важной характеристикой винтовки калибра 12,7 мм, о которой надо было бы ему рассказать в первую очередь, является ее мощная отдача! К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу!" – разъясняет журналист.

К счастью, обошлось без серьезных последствий.

"Это было похоже на легкий нокдаун, но глаз, как видно, уцелел, крови не было. А тогда я подумал, что президенту станет плохо. Президент приехал бледный, очевидно, после бессонной ночи, а тут лицо здорово покраснело. Но надо отдать должное, Порошенко не раскис и не уехал, что вполне логично можно было бы ожидать, а решил держать удар. Генералы, как нашкодившие котята, сразу стыдливо притихли. А Порошенко несмотря ни на что, подход к прессе не "слил". Он был зол, ему было больно, но бестолковых нацгвардейцев и бестолковую охрану, которые не в состоянии оказались подсказать президенту правила обращения с оружием, он не отчитывал, им все сошло с рук. Думаю, он даже не понял, что это они, вся эта толпа в погонах, были обязаны его предупредить, прежде чем разрешить ему сделать выстрел. Впрочем, военных и охранников с самостоятельным мышлением президент вокруг себя не терпит, так что остановить его и подсказать ему, конечно, было некому. Я в тот момент подумал, что если у него так организована его собственная безопасность, то что ж тут требовать в других вопросах... В данном случае, за назначение послушных и неспособных сказать президенту "стоп" силовиков на ответственные посты, Петр Алексеевич вполне закономерно буквально получил в глаз!" – пишет Бутусов.

Именно по этой причине президент натянул на правый глаз кепку. О том, что опьянения не было, можно понять по следующему видео.

Также он указывает на то, что в сети постоянно мелькает фото, которое якобы служит доказательством опьянения, но на самом деле это один из фейков, выдуманных российской пропагандой.

Как сообщал "Апостроф", ранее психолог озвучил план Порошенко для победы на выборах президента.