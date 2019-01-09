Фонд "Видродження" проведет важную дискуссию с международными экспертами

Международный фонд "Видродження" проведет 17 января экспертную дискуссию "Процессуальное интервью как новый инструмент сбора и фиксации информации".

Об этом говорится на странице фонда в Facebook.

Как отмечается, в рамках мероприятия выступят международные эксперты.

В частности, эксперт по процессуальному интервью и допросу, который имеет практический опыт, научные публикации и опыт работы в качестве международного консультанта Энди Гриффитс.

Также с докладом выступит командующий отделом группы по проведению интервью (Дивизион "Е", Королевская полиция Канады, Ванкувер, Британская Колумбия) сержант Грег Яницки.

С речью также выступит директор Interview Management Solutions Дарен Джей, который имеет 22 года опыта работы следователем в Королевской военной полиции Великобритании (специальном следственном отделении). Он занимал высшие следственные должности и получил опыт оперативной полицейской работы в нескольких странах, включая Великобританию, страны материковой Европы, Ближнего Востока, Азии и Австралии.

К участию в дискуссии фонд также приглашает представителей органов расследования, экспертов и ученых.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 10 января.