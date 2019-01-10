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Сети повеселила должность сотрудника ГПУ: фото

четверг, 10 января 2019, 01:36

Украинцев развеселила должность сотрудника Генеральной прокуратуры Украины.

Соответствующий пост опубликовала Валентина Нестерук в Facebook.

- Кем работаем мама или папа?? - мм. Как Вам коротко сказать ... – написала она, опубликовав соответствующее фото.

На снимке можно увидеть фото одного из документов Генеральной прокуратуры Украины, на котором можно увидеть должность одного из сотрудников, должность которого занимает несколько строк.

Как сообщал "Апостроф", ранее путинская прокуратура рассмешила сети "своевременным" решением. Так, в соцсети посмеялись над "своевременностью" решения прокуратуры Тульской области (РФ), которая реабилитировала 42 монахини Успенского женского монастыря, осужденные 85 лет назад за контрреволюционную пропаганду. Также в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской.

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