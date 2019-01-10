В сети смеются над возможным запретом домашних ланчей в школах России

В сети пользователи обсуждают возможный запрет российским школьникам приносить еду из дома в школу.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

В России хотят внести новые правила, которые коснуться школьного питание для детей. Например, в школьных столовых будет запрещено использовать алюминиевые столовые приборы. При этом блюда можно подавать в одноразовой посуде при условии, что она будет использоваться именно один раз. В проекте новых правил есть также пункт, запрещающий приносить с собой в школьные столовые еду из дома. Это и возмутило многих родителей, а в сети пользователи высмеяли такое предложение и написали свои.

Как сообщал "Апостроф", Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) запретила с 26 февраля 2018 года ввоз в Россию молочной продукции из Беларуси.