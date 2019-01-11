Сутки на Донбассе: стало известно о серьезных последствиях "перемирия"

В течение суток пятницы, 11 января, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что за это время боевики несколько раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении", - добавляют они.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе раскрыли хитрую задумку Кремля с Минскими договоренностями.