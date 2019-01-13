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Соцсети возмутило обращение полицейских с колядниками в метро Харькова: опубликовано видео

воскресенье, 13 января 2019, 04:41

Украинцев возмутило поведение правоохранителей и персонала подземки в Харькове, которые устроили скандал с колядниками.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

Концерт с участием детей и взрослых на станции метро "Исторический музей" вызвал недовольством со стороны персонала подземки и правоохранителей. Так, в частности, сотрудник охраны на видео убеждает выступающих, что "это запрещено", а полицейский требует "заканчивать" и покинуть территорию станции.

"Ребят, прекращаем петь и поднимаемся на улицу. Ну есть же правила метрополитена", - спорит с организаторами один из стражей порядка.

После этого колядники заходят в вагон, где продолжают петь, а затем выступают на станции "Университет". Отметим, что видеозапись просмотрели более 200 тысяч человек, а сама публикация собрала 5800 репостов и преимущественно негативные комментарии в адрес силовиков и сотрудников подземки.

В самом КП пояснили, что выступающие нарушили сразу несколько правил метрополитена, согласно которым пассажирам нельзя проводить публичные мероприятия, петь и играть на музыкальных инструментах, а также осуществлять коммерческую деятельность без письменного разрешения перевозчика.

"Если бы мероприятие было с нами согласовано, то на станции находился бы персонал для помощи организаторам. Выбрали бы удачное место, чтобы не мешать пассажиропотоку и не заглушать музыкой объявления", - рассказали на предприятии.

При этом, в пресс-службе областной полиции, в свою очередь, рассказали, что проведут служебную проверку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал из-за беспредела полицейских в Киеве.

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