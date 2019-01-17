Оранжерея на колесах: в сети показали фото необычного поезда "Укрзализныци"

Украинцев удивил необычный вагон поезда "Укрзализныци".

Соответствующее фото опубликовал Евгений Твердохлеб в Facebook.

"Машинист давил на гудок, словно я положил голову на рельсы, а я просто шел рядом. А рядом курсировал вагон-оранжерея. Все купе заставлено горшками с растениями. Кто бы сказал об этом, не поверил. И быстро так летели куда-то, шо аж страшно. Мо' каннабис везли", - подписал интересный снимок он.

На фото действительно можно увидеть движующийся вагон, в котором - большое количество горшков с растениями.

В сети тут же стали комментировать редкий кадр.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами с микроволновками и кофе-автоматами. В каждом купе новых вагонов есть окно с форточкой и 2 розетки. Также увеличено количество розеток в коридоре.