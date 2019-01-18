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В сети показали яркие фото учений засекреченных бойцов спецназа ВСУ

пятница, 18 января 2019, 23:47

В сети показали фото учений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Снимки опубликовал советник внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

"Тихо пришел, тихо ушел... Их лица скрыты от прессы, а про их работу мы чаще всего ничего не знаем. И проходя мимо бойца ССО в обычной жизни, в обычных условиях, в гражданском мире - вы не узнаете его, не сможете ему сказать "Завдяки тобі", прижав руку к сердцу. Но они знают про наше уважение, нашу гордость и нашу благодарность. Это помогает в бою, это движет вперед", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее силы специальных операций Вооруженных сил Украины официально получили собственную эмблему и флаг.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: ВСУ, Бирюков

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