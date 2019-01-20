Украинцы устроили массовую акцию в столице Чехии: фото и видео

Украинцы в Чехии организовали акцию "Живая цепь Соборности" ко Дню Соборности Украины.

Об этом сообщили пользователи сети и опубликовали фото.

К празднику чешские украинцы устроили "живую цепь" в Праге на Карловом мосту через Влтаву. Такая акция проходила в знак солидарности со всей Украины.

Напомним, 22 января 2019 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, когда тысячи украинский собрались на Софийской площади в Киеве на первый военный парад и совместный молебен своей молодой украинского государства.

Как сообщал "Апостроф", в городе Сторожинец (Черновицкая область) на праздновании Дня Соборности была замечена карта Украины без Крыма.