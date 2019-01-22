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Ученые рассказали, как купить счастье

вторник, 22 января 2019, 03:25

Трата денег на экономию времени для себя делает людей более счастливыми.

Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университета Британской Колумбии и Гарвардской школы бизнеса.

"Люди могут чувствовать себя ленивыми, когда нанимают домработницу для уборки, или платят деньги соседскому ребенку и просят его подстричь газон", - говорит главная автор исследования Эшли Уильям, доцент Гарвардской школы бизнеса, – "Но наши результаты указывают на то, что покупать свободное время приносит тоже самое удовольствие, что и иметь больше денег ".

Исследователи опросили более 6000 взрослых людей из США, Канады, Дании и Нидерландов.

У респондентов спросили, как они покупают себе свободное время и сколько тратят на это ежемесячно.

Также ученые измерили их уровень удовлетворенности жизнью и спросили, что они испытывают во время стресса.

Те, кто тратил деньги на то, чтобы сэкономить время, были более довольны жизнью. И это было одинаково для людей разного достатка.

"Получить пользу от покупки свободного времени могут не только состоятельные люди", - утверждает психолог и профессор из Университета Британской Колумбии Элизабет Данн. - "Мы думали, что чувство удовлетворения есть лишь у людей с высоким уровнем доходов, но на наше удивление тот же эффект отслеживался в опрошенных с различными доходами".

Для проверки результатов ученые провели полевое исследование.

60 взрослых произвольно разделили на две группы: одни должны были потратить 40 долларов на материальные вещи, другие - возможность получить свободное время.

Те, кто тратил деньги на свободное время, чувствовали себя более счастливыми.

Но несмотря на все преимущества, немногие тратят на это деньги. Даже в выборке из 850 миллионеров только половина из них выделяла деньги на то, чтобы делегировать неприятные для них задачи.

А когда 98 взрослых людей, которые работают, спросили, на что они бы потратили лишние 40 долларов, только 2 процента ответили, что вложат деньги в свободное время.

Также об этом читайте в материале "Апострофа": Как избежать факторов, мешающих быть счастливым: советы врача-психолога.

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