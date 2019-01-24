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Зима отступает? Появился прогноз погоды на последние выходные января

четверг, 24 января 2019, 02:28

В последние выходные января морозы в Украине пойдут на спад, а осадки в виде дождя и снега ожидаются в основном на востоке, юге и в центре страны.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, в субботу, 26 января, почти по всей стране ожидаются дожди и снегопады. Самые обильные осадки синоптики прогнозируют на востоке и в центре страны.

Температура в этот день останется в минусе только на западе и севере Украины. Днем в этих регионах ожидается от 1 до 4 градусов мороза, а ночью - 4-7 градусов ниже нуля.

Тем временем на востоке и в центре днем температура поднимется до 0 + 3 градусов, а ночью все еще будет держаться небольшой мороз: 1-2 градуса.

Теплее всего будет на юге: от 4 до 6 (а в оккупированном Крыму от 8 до 10) градусов тепла днем и около +2 ночью.

В последнее воскресенье января, 27 января, дождь и снег придут только на восток и юг Украины. Остальную часть страны ожидает сухая погода.

На юге Украины в этот день снова будет тепло даже ночью: от +2 до +6 градусов днем и +1 +3 - ночью.

На остальной части Украины от +1 до -2 днем и аналогичная температура ночью.

Холоднее будет только в некоторых районах запада и севера, где ночью температура опустится до 5-7 градусов мороза.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Погода на неделю: много снега, но тепло.

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