Меньше доллара в месяц: стали известны размеры зарплат у шахтеров на оккупированном Донбассе

В сети опубликовали информацию о смешной зарплате шахтеров на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщают в местном Telegram-канале.

Работникам шахты "Щегловская-Глубокая" перевели на банковскую карту заработную плату в размере 4 и 6 рублей.

"Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в республике. Социальные сети просто в шоке, а шахтеры и их семьи мягко говоря в а*уе, люди делятся в ВК скринами зачислений, самое большое поступление средств было у одного из работников данной шахты, который получил аж 2 раза по 11 рублей", - говорится в сообщении.

В одной из групп в соцсетях пользователь прокомментировал ситуацию: "А теперь с этими СМС о зачислении таких сумм и на прием к новоизбранному главе!!!!!"

"P.S. Вот вам и обещанные Захарченко шахтерам зарплаты в 45 тысяч, и обещанное выполнение всех поставленных целей Захарченко Пушилиным. Браво! Так шахтеров опустить то, издеваться уже открыто...", - написали в Telegram-канале и опубликовали фото-доказательство.

Как сообщал "Апостроф", в Луганской области шахтеры неделю не поднимались на поверхность, требуя выплаты зарплат.