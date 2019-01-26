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​Снежная ночь и морозный день: синоптик рассказала о погоде в Киеве

суббота, 26 января 2019, 20:45

Ближайшей ночью в столице следует ожидать обильных осадков в виде снега, которые к утру прекратятся.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook.

"Ближайшей ночью будет сыпать и сыпать снег! Холодно. Завтра днем прекращение осадков. В ночь на понедельник - морозище. Со вторника - потепление", - написала метеоролог.

Она также опубликовала прогностическую карту.

Как сообщал "Апостроф", нынешняя зима является наиболее снежной за последние 58 лет - с 1961 года. Также сообщалось, что в среду, 23 января, из-за непогоды, осложненной обильными снегопадами, в Киеве образовались километровые пробки. Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на февраль.

Подробнее читайте в материале "Апострофа", Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании.

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В сети публикуют фото заснеженного Киева

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