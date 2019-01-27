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​Унесло на льдине: под Херсоном подросток попал в опасное ЧП, фото

воскресенье, 27 января 2019, 19:59

27 января 15-летнего подростка, который играл на льду со своим приятелем, унесло на льдине от берега на 2 км.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Так, двое ребят играли на льду у берега Днепра, и вдруг лед оторвалась и одного из них унесло течением вниз. Его друг позвонил в полицию.

Неподалеку от места происшествия патрулировали полицейские группы реагирования Великолепетиского отделение полиции. Они в течение пять минут нашли лодку у местного жителя и быстро поплыли за парнем.

В итоге подростка спасли, отогрели и передали родителям, проведя профилактическую беседу об опасности пребывания на льду.

Унацполиции отметили отметил, что парня быстро спасли благодаря своевременному сообщению в полицию.

Как сообщал "Апостроф", сети появились фото с места гибели молодого парня в одном из озер Оболонского района Киева.

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