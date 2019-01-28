Мороз и гололед: опубликован обновленный прогноз погоды на 28 января

В понедельник, 28 января, в Украине не прогнозируют осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Снег обещают лишь в восточных областях ночью снег. Ночью и утром на Правобережье местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Температура ночью в северных, центральных и Харьковской областях 11-16°, на остальной территории 5-10° мороза (на крайнем западе страны и побережье морей 1-6° мороза); днем 2-7° мороза, на севере Левобережья до 11° мороза, в южных, западных, Житомирской и Винницкой областях от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 6° тепла", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Украину надвигается новый циклон. На этот раз он будет без сильных морозов, но с сильными ветрами и мокрым снегом.