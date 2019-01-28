РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

00:22
Самая холодная ночь: синоптик напугала морозным понедельником, карта

27 января

23:52
В России пьяный военный устроил панику в аэропорту: подробности
23:31
​В сети показали фото опытной воровки "работающей" в ТЦ Киева
23:15
В Киеве вор устроил гонки с полицией по городу: фото
23:07
​У нас все намного хуже: любители "русского мира" на Донбассе разочаровались в оккупантах
22:39
Копы на монорельсе: под Днепром патрульное авто "зависло" на отбойнике, фото
22:07
​Минус один: в сети показали фото очередного "груза 200" у боевиков на Донбассе
21:32
​Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве
20:58
​На ушах весь город: в Москве на виду у всех из галереи вынесли картину с Крымом, подробности
20:34
​Не передают письма и игнорируют просьбы: узник Кремля рассказал о своем заточении
19:59
​Унесло на льдине: под Херсоном подросток попал в опасное ЧП, фото
19:29
​В Гааге прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Самая холодная ночь: синоптик напугала морозным понедельником, карта

понедельник, 28 января 2019, 00:22

В понедельник, 28 января, в части регионов Украины установится холодная погода.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Ночью, 28 января, на севере и в центре Украины установится холодная погода - до -10 -17 градусов. Днем, по ее словам, морозы ослабнут, только на северо-востоке будет -10 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

"В Киеве из ближайшей перспективы ближайшая ночь - холодная, к -13-15 градусов. А уже завтра днем всего -3-4 градуса. Сухо и скользко. Со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине до начала весны.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформы в Украине: езда задом наперед

Толерантность как конъюнктура

​Операция "иммунизация": почему Минздрав может не потушить вспышку кори в Украине

Погода на неделю: много снега, но тепло

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: