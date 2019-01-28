Самая холодная ночь: синоптик напугала морозным понедельником, карта

В понедельник, 28 января, в части регионов Украины установится холодная погода.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Ночью, 28 января, на севере и в центре Украины установится холодная погода - до -10 -17 градусов. Днем, по ее словам, морозы ослабнут, только на северо-востоке будет -10 градусов. Серьезных осадков не предвидится.

"В Киеве из ближайшей перспективы ближайшая ночь - холодная, к -13-15 градусов. А уже завтра днем всего -3-4 градуса. Сухо и скользко. Со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал о погоде в Украине до начала весны.