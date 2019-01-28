Сидите у себя: в Крыму россиянина поставили на место с мечтами о ПМЖ

В сети жители оккупированного РФ Крыма резко ответили россиянину, который хочет переехать на полуостров.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Россиянин из Воронежа написал пост в соцсети о том, что планирует переехать на ПМЖ в Симферополь. Также он спросил совета, какой район города лучше выбрать, как с работой, цены на аренду жилья и про ипотеку.

На это пользователи отреагировали совсем не гостеприимно: "Еще есть время передумать", "Сидите лучше у себя", "Беги, глупец", "Полная ж*па", "Район не приезжай норм...".

Как сообщал "Апостроф", в сети жители оккупированного Россией Крыма жалуются на продукты российского производства, которые не соответствуют качеству.