Спецслужбы Путина пытали офицеров ВСУ при вербовке и угрожали их семьям: видео

Сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ разоблачили многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки военнослужащих-секретоносителей Вооруженных Сил Украины для получения разведывательной информации в оборонной сфере нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что оперативники установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно оккупированных территориях Донбасса, посещение дипучреждений РФ в Украине.

Спецслужбы РФ для привлечения украинских военных употребляли психологическое и физическое давление, угрожали жизни и здоровью военнослужащих и членов их семей.

По информации СБУ, оба офицера не совершили противоправных действий в ущерб интересам государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ поймала на взятке подполковника полиции.