В России рассказали о тупике, в котором оказались оккупанты в Крыму

Реконструкция Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины не имеет никакого смысла.

В этом уверен российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар, передает Радио Крым.Реалии.

"Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров... Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете...", - сказал Медовар, комментируя планы оккупационной власти Крыма провести реконструкцию Северо-Крымского канала.

Кроме того, он указал на еще один существенный момент.

"Кроме того, когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", – добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что жителей Сибири готовят к заселению оккупированного Крыма.