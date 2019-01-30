Названа главная причина массовых конфликтов в украинских школах с участием родителей и учителей

Причиной конфликтов между учителями и учениками с их родителями в украинских школах является в игнорировании их решения правовым путем.

Об этом идет речь в материале "Апострофа" Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями.

По словам экспертов, корень проблемы кроется в правовой стороне вопроса.

"Родители просто не верят, что обращение к администрации школы по факту неправомерных действий в отношении их детей принесет результаты, и неправомерные действия прекратятся. Поэтому такие случаи и происходят по причине полного недоверия родителей к сложившейся системе", - пояснила сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Алена Парфенова.

По словам юриста Романа Бондаренко, который уже не один год занимается школьными конфликтами, родители приходят в школу, когда лопается терпение.

"Если бы родители видели правовые результаты от жалоб, заявлений, и виновных наказывали, тогда и вопросов не было бы", - считает он.

Более того, родительскую агрессию зачастую провоцируют сами педагоги и руководство учебных заведений.

"Сначала учитель уклоняется от урегулирования споров между детьми, и когда конфликт между детьми достигает крайней точки накала, как правило, появляется родитель одного из детей, который начинает "разбираться". К сожалению, на уровне Минобразования, позиция, что это плохо и неправильно, в четком варианте не прозвучала. Кроме того, в контактах учитель-родитель, слишком много неправедного: от сбора финансовых средств до влияния социального статуса родителей", - отметила эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России ученик чуть не устроил кровавую бойню в школе.