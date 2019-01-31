Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников

В феврале 2019 года официальными выходными днями в Украине будут только субботы и воскресенья.

Всего в самом коротком месяце года будет 8 выходных дней.

Календарь на февраль:

общее количество календарных дней - 28;

рабочие дни - 20;

выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24)

Праздники в феврале:

9 февраля - Международный день стоматолога

14 февраля - День влюбленных

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные опубликовали яркий фотокалендарь на 2019 год.