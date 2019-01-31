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Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников

четверг, 31 января 2019, 00:19

В феврале 2019 года официальными выходными днями в Украине будут только субботы и воскресенья.

Всего в самом коротком месяце года будет 8 выходных дней.

Календарь на февраль:

  • общее количество календарных дней - 28;
  • рабочие дни - 20;
  • выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24)

Праздники в феврале:

  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 14 февраля - День влюбленных
  • 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля - Международный день родного языка

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные опубликовали яркий фотокалендарь на 2019 год.

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