Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников

В феврале 2019 года официальными выходными днями в Украине будут только субботы и воскресенья.
Всего в самом коротком месяце года будет 8 выходных дней.
Календарь на февраль:
- общее количество календарных дней - 28;
- рабочие дни - 20;
- выходные в феврале - 8 (2, 3, 9, 10, 16,17, 23, 24)
Праздники в феврале:
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 14 февраля - День влюбленных
- 20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля - Международный день родного языка
Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные опубликовали яркий фотокалендарь на 2019 год.