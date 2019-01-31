В сети показали новые фото "груза 200" у боевиков на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото двух боевиков, ликвидированных ВСУ на Донбассе.

Их фото он опубликовал в Facebook.

"Бригада 200 01-08.01.19 пополнилась очередным бойцом. Бурцев "Медведь" Александр из Антрацита. Боевик "Великое войско Донское", - говорится в сообщении.

Известно, что Бурцев входил в базу "Миротворец".

Также 13 января на Донбассе ликвидировали еще одного боевика – Романа Бескелетко из Иловайска.

Как сообщал "Апостроф", один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, покончил с собой, после того как потерял во время боевых действий ногу, а его товарищи про него забыли.

Ранее в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.