РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

19:52
Украинский министр высказалась за легализацию медицинской марихуаны
19:50
ЕС хочет взять Донбасс под свой контроль: цена вопроса - 15-20 млрд евро
19:37
В России нашли мертвой знаменитую советскую актрису: озвучена причина смерти
19:21
Никакого перемирия: появились свежие данные о ситуации на Донбассе
19:10
По стопам Ракицкого: еще один украинский игрок "Шахтера" переходит в клуб из России
18:58
В сети показали новые фото "груза 200" у боевиков на Донбассе
18:54
В США придумали, как взять Россию под контроль в Азовском море
18:54
​Гривне нарисовали радужный прогноз: что будет с курсом
18:37
Выборы на Донбассе уже в 2020 году: появились интересные детали плана Сайдика
18:25
"Шахтер" одержал уверенную победу над клубом из Европы
18:24
Только через Гаагу: в сети высмеяли мечты главы РПЦ приехать в Украину
18:23
Смертельное тройное ДТП с участием маршрутки под Одессой: появилось видео и новые фото с места ЧП
Все новости

В сети показали новые фото "груза 200" у боевиков на Донбассе

четверг, 31 января 2019, 18:58
Фото: Анатолий Штефан Штирлиц\Facebook

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото двух боевиков, ликвидированных ВСУ на Донбассе.

Их фото он опубликовал в Facebook.

"Бригада 200 01-08.01.19 пополнилась очередным бойцом. Бурцев "Медведь" Александр из Антрацита. Боевик "Великое войско Донское", - говорится в сообщении.

Известно, что Бурцев входил в базу "Миротворец".

Также 13 января на Донбассе ликвидировали еще одного боевика – Романа Бескелетко из Иловайска.

Как сообщал "Апостроф", один из российских боевиков, воевавших на Донбассе, покончил с собой, после того как потерял во время боевых действий ногу, а его товарищи про него забыли.

Ранее в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Читайте также

"План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала

Угрозы и насилие: СМИ рассказали, как запорожский нардеп Кривохатько продолжает воевать с женщинами

У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля

Просто так мы не можем разместить фото Рады в "Википедии" - соучредитель энциклопедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: