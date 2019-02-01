Фигурант скандала с "антивоенной" выставкой в Киеве бежал из Украины

Студент-скульптор Спартак Хачанов, который организовал в Киеве скандальную выставку и был исключен из Академии искусств, уехал в Финляндию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оксана Челышева.

По ее словам, Хачанов получал угрозы от националистической группировки "С14". Он получил помощь в рамках международной программы Artists at Risk (Художники под угрозой) и уехал в столицу Финляндии, Хельсинки, вместе со своей женой.

"Со Спартаком Хачановым всё в порядке. Сейчас он далеко от тех, кто угрожал ему и его друзьям по Академии. Он среди друзей и коллег в Хельсинки. Программа городов, обеспечивающих безопасность для художников, в действии.Artists at Risk и Финский комитет защиты мира нашли возможности срочной помощи", – написала Челышева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети осудили работу студента-скульптора Спартака Хачанова, который выставил свою работу на выставку в Киеве.