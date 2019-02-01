Превратился в мальчика в трусиках: в сети жестко прошлись по фото боевика ДНР по кличке "Абдулла"

В сети показали, как выглядит ответочка ВСУ наемнику Путина, воевавшему на Донбассе.

Соответствующее фото раненного наемника боевиков опубликованы в Twitter-аккаунте 1й АНТИреспубликанский.

"Абдулла уже не тот. Не *уй было привозить Афганистан на Донбасс", - говорится в подписи к снимках.

На кадрах можно увидеть боевика без двух нижних конечностей. Отметим, что по данным базы "Миротворец", этот боевик с кличкой "Абдула" входил в батальон боевиков "Восток". В свое время участвовал в боях за ДАП и Авдеевскую промзону. До участия в военном конфликте на Донбассе он преподавал в школе в России, имеет судимость.

В сети тут же стали комментировать фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали могилу ликвидированного на Донбассе снайпера из России.