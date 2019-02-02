Харьковский сурок спрогнозировал позднюю весну и указал на победителя в "Игре престолов": фото и видео

В субботу, 2 февраля, в День сурка, народный синоптик - сурок Тимка, который живет под Харьковом, озвучил свой прогноз о приходе весны.

Его подробностями поделились в Facebook-сообществе Харьков NOW.

"По прогнозам Тимки III, в марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле. Также сурок предрек, какой из персонажей займет трон в сериале "Игра престолов". По мнению Тимки, победит Король ночи", - говорится в сообщении.

Добавим, что сурок Тимка живет на биостанции Харьковского национального университета им. В. Каразина.

Отметим, что именно в этот день, 2 февраля, по обычаю сурок просыпается от зимней спячки и выходит из своей норы. Если этот день выдался ясным и солнечным и сурок увидит свою тень, он испугается и снова спрячется в свою норку. И все - в таком случае зима еще продлится долгих шесть недель. Именно так, вероятно, и произошло в этот раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее блогеры обсуждали смерть в России сурка накануне его праздника.