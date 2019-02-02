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​Украинская певица написала трогательный пост о погибшей в Киеве маме и пригрозила убийце

суббота, 02 февраля 2019, 12:25

Известная певица Ирина Эбралидзе, мать которой погибла в смертельном ДТП возле цирка в Киеве в четверг, 31 января, написала скорбный пост, в котором пообещала наказать виновника.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Погибла мать певицы.... Да, не хочу, чтоб такой ценой!!! Не хочу, чтоб такой ценой о тебе писали, родненькая. Не верю... ты ведь просто стояла в пробке... ждала свой зелёный цвет...а тебя убили... мгновенно, мерзко, сбоку, подло... Мы будем бороться чтоб убийца был наказан, но все равно мне тебя не вернут", - написала дочь погибшей.

Певица также поделилась своей скорбью.

"Царство небесное, мой волшебный цветочек - мамочка... люблю тебя родная - больше жизни... Прости за обиды...ты у нас лучшая, о такой маме - мечтают.. родная,теперь ты с родителями своими.. я обязательно продолжу петь, я буду петь для тебя, ты мой главный зритель, ты моя кровиночка, моя бусинка... больно .. не могу дышать", - написала Ирина.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 2 февраля, в Киеве проходит заседание суда, где выбирают меру пресечения для Алексея Сахарова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, в котором погибла мать украинской певицы Ирины Эбралидзе.

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