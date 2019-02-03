ВСУ похвастались в сети уловом "подарков" от российских наемников: опубликовано видео

В сети показали видео о работе украинских саперов в зоне проведения Операции объединенных сил.

Ролик опубликовал пресс-центр ООС в Facebook.

В сюжете рассказывается об инженерном взводе, который обследует километры дорог и троп, чтобы гарантировать безопасный проезд техники и проход людей.

Также украинские военные показали, с какими "подарками" российских оккупантов им приходится сталкиваться почти каждый день.

"Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Игорь - командир инженерного взвода. В армии - с 2007 года, на войне - с 2014 года. Говорит, самое опасное задание сапера - инженерная разведка незнакомой территории. Такие задачи часто приходится выполнять под пулями агрессора", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео мощных ударов по боевикам на Донбассе.