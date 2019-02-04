Возвращаются морозы: опубликована карта погоды на неделю в Украине

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время оттепель в Украине сменится морозами.

Об этом сообщает информагентмтво УНИАН.

В первой половине недели в Украине сохраниться теплая погода, а с четверга ожидается похолодание.

В понедельник, 4 февраля, в Украине будет без осадков. На юге до +15 градусов за Цельсием, в остальных регионах до +2...+8.

Во вторник, 5 февраля, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +15 градусов.

В среду, 6 февраля, практически по всей стране без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +12 градусов за Цельсием. В остальных регионах до 0...+4.

В четверг на всей территории Украины похолодает, однако осадков не прогнозируют. Ночью в стране температура опустится до -7…-1 градусов, днем на юге до +4.

В пятницу в большинстве областей ожидается переменная облачность. Ночью на востоке -12 градусов, в остальных регионах до -9.

На выходных, 9 и 10 февраля, в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9 градусов, на остальной территории столбики термометра показут -6…+1. Днем температура в стране будет -4...+5 градусов. В воскресенье ночью на северо-востоке до -5, днем в Украине от -4 до +8 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 4 февраля в Украине без существенных осадков. На большей части территории страны туман.