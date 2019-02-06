Светличная пообещала Харькову сюрприз ко Дню Валентина

Основные работы в Харьковской областной филармонии завершены, а открытие состоится 14 февраля.

Об этом рассказала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"Обещали - сделали. Филармония готова. Заканчиваем последние строительные работы и музыкальные репетиции и уже 14 февраля в самом современном концертном зале на 777 мест зазвучит музыка", - отметила Светличная.

Вместе с большим залом филармонии для посетителей в нем откроется целый комплекс, в который входят камерный зал и новое фойе заведения. Все три зала филармонии (включая органный, который был открыт в 2016 году) одновременно смогут принимать 1,5 тысячи человек.

Директор и главный дирижер Харьковской областной филармонии Юрий Янко высоко оценил качества звука в восстановленном зале.

"Сегодня мы играем не просто в хорошем с акустической точки зрения зале, но в настоящем великолепии. Мы снова в зале, где были наши предки, были великие, гении современности и прошлых веков. Акустика фантастическая. Я за нее волновался больше всего. Звучит все. Вся геометрия зала способствует звуку. Здесь настоящий паркет дубовый, кресла деревянные - все сделано для того, чтобы все звучало. И главное акустическое достижение - что есть черепашка. Мы единственные в этом роде в Украине. Я благодарен Юлии Александровне за то, что поддержала нас, и наши строители молодцы. Получилось замечательно", - сказал Янко.

Реконструкцию исторического здания Харьковской областной филармонии называли культурным долгостроем. Но за последние три года именно здесь велись масштабные и самые динамичные в области строительно-восстановительные работы. В 2016 году был открыт первый пусковой комплекс, сейчас готово к открытию основное здание.