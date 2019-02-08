Автоматы вместо пандусов: опубликованы новые фото издевательств над детьми в России

В российском Геленджике для детей провели очередное массовое мероприятие с оружием и "военно-патриотическим воспитанием".

Соответствующие фото публикует пользователь Twitter Иван Шукшин.

В мероприятии приняли участие в том числе дети на инвалидных колясках, которые также фотографировались с автоматами в руках.

"Силовикам мало школ. Они пошли уже в садики и к инвалидам, общество "Лучики Геленджика". Фото инвалидов с оружием - да, это то, что нужно России", – пишет Шукшин.

"Эй, парень, мы не дадим тебе новых протезов и колясок, не дадим тебе доступную городскую среду, не предоставим тебе рабочего места и пенсии. Э, парень, не плачь! У нас есть гораздо лучше всего этого. Автомат! На, держи!", – грустно шутят в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали очередной "веселый" праздник в Крыму, на котором у детей был конкурс на умение обращаться с автоматом.