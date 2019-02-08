Украинцам упростят въезд в Грузию: стали известны детали

Соглашение о взаимной отмене визовых требований Украины и Грузии вступает в силу с 1 марта.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"1 марта 2019 вступает в силу обновленная Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований - в дополнение к существующему безвизову вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель", - сказано в сообщении.

Соглашение сохраняет безвизовое пребывание граждан Украины и Грузии на территории другой страны до 90 дней в течение 180 дней.

Как сообщал "Апостроф", паспорт Украины поднялся на 6 позиций в рейтинге самых влиятельных паспортов мира Global Passport Power Rank 2018. Сейчас украинское удостоверение личности занимает 24 место.